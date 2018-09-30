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  3. В августе на Орловщине зафиксирована самая низкая инфляция в ЦФО

В августе на Орловщине зафиксирована самая низкая инфляция в ЦФО

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28.09.2018

Годовая инфляция в Орловской области в августе составила 2,2% (после 2% в июле). Это самое низкое значение среди регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба орловского отделения ЦБ РФ.

По 75% наблюдаемых товаров и услуг инфляция в регионе оказалась ниже «цели». Такой показатель в регионе обусловлен снижением стоимости ряда услуг, прежде всего — банковских и услуг связи.

В сообщении также говорится о том, что в августе более чем на 18% в годовом выражении снизилась плата за пользование потребительским кредитом. Кроме того, более чем на 13% уменьшилась стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. Специалисты банка связали это со снижением тарифов основными операторами сотовой связи.

Кроме того, в сообщении регулятора отмечается, что с сентября 2017 года инфляция в Орловской области стабильно ниже общероссийского уровня.

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