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Орел12.03.2019 Вторник 12:25
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  3. В апреле в налоговых инспекциях Орловской области пройдут Дни открытых дверей

В апреле в налоговых инспекциях Орловской области пройдут Дни открытых дверей

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12.03.2019

Акция состоится во всех инспекциях региона 4 и 5, а также 25 и 26 апреля.

В эти дни посетителей будут принимать с 9 до 20 часов.

Сотрудники ФНС расскажут орловцам о том, как задекларировать свои доходы, о наличии или отсутствии задолженности по НДФЛ, о порядке получения налоговых вычетов. Также желающих подключат к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Теги:ОрёлОрловская область

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