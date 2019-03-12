В апреле в налоговых инспекциях Орловской области пройдут Дни открытых дверей

Акция состоится во всех инспекциях региона 4 и 5, а также 25 и 26 апреля.

В эти дни посетителей будут принимать с 9 до 20 часов.

Сотрудники ФНС расскажут орловцам о том, как задекларировать свои доходы, о наличии или отсутствии задолженности по НДФЛ, о порядке получения налоговых вычетов. Также желающих подключат к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».