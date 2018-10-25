В Академическом театре имени Тургенева готовят новую оригинальную премьеру

Её покажут на малой сцене 6-го ноября.

Это спектакль по самому известному рассказу Тургенева «Му-му». Постановка называется «Безмолвие» и имеет подзаголовок «сон о крохотном счастье».

Основной автор спектакля — его режиссёр и исполнитель главной роли Антон Карташёв. Он же написал инсценировку, а также занимался художественным оформлением спектакля.