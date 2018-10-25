В Академическом театре имени Тургенева готовят новую оригинальную премьеру
25.10.2018
Её покажут на малой сцене 6-го ноября.
Это спектакль по самому известному рассказу Тургенева «Му-му». Постановка называется «Безмолвие» и имеет подзаголовок «сон о крохотном счастье».
Основной автор спектакля — его режиссёр и исполнитель главной роли Антон Карташёв. Он же написал инсценировку, а также занимался художественным оформлением спектакля.
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