В Аграрной неделе Орловской области планируется участие более 2 тысяч человек

О подготовке к проведению Аграрной недели Орловской области — 2019 рассказал руководитель областного Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков на аппаратном совещании в администрации региона 27 мая.

Аграрная неделя Орловской области — 2019 будет проходить с 18 по 23 июня.

На форум приглашены руководители Министерства сельского хозяйства РФ, субъектов ЦФО, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Российской Академии Наук, Федерального агентства научных организаций, министры сельского хозяйства субъектов ЦФО.

Гостей и участников форума ожидает насыщенная программа.



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