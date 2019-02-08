В администрацию Орла поступило около 150 жалоб на протекающие крыши
08.02.2019
Это примерно треть от всех жалоб, поступивших в отдел жилищного контроля мэрии в этом году. Такую информацию сообщил начальник отдела Руслан Бухтев.
Чиновник уточнил, что жители обращаются в администрацию после того, как жалобы в их управляющие компании остаются без ответа. Между тем, именно управляющие компании часто оказываются виновными в протечках, так как коммунальщики привлекают к работам по очистке кровель некомпетентных граждан.
Глава администрации Орла предложил сформировать список наиболее проблемных зданий и рассмотреть возможность ремонта их крыш за счёт средств фонда капитального ремонта.
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