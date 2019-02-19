В администрации Орловской области подписано соглашение о повышении финансового образования сельских учителей

Документ скрепили подписями руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова и ректор Орловского Государственного Университета имени Тургенева Ольга Пилипенко.

Специальная образовательная программа разработана в рамках новой концепции Минфина РФ Московским финансовым центром совместно с Южным Федеральным Университетом. Сейчас она реализуется в 20 регионах страны.

Обучение будет проводиться в Ливнах (в местном филиале ОГУ имени Тургенева) и в Нарышкино (в школе № 2). За 3 недели курсы пройдут 60 педагогов. По окончании им выдадут удостоверения о повышении квалификации.

Образовательная программа рассчитана на 72 часа.