В администрации Орловской области подписано соглашение о повышении финансового образования сельских учителей
19.02.2019
Документ скрепили подписями руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова и ректор Орловского Государственного Университета имени Тургенева Ольга Пилипенко.
Специальная образовательная программа разработана в рамках новой концепции Минфина РФ Московским финансовым центром совместно с Южным Федеральным Университетом. Сейчас она реализуется в 20 регионах страны.
Обучение будет проводиться в Ливнах (в местном филиале ОГУ имени Тургенева) и в Нарышкино (в школе № 2). За 3 недели курсы пройдут 60 педагогов. По окончании им выдадут удостоверения о повышении квалификации.
Образовательная программа рассчитана на 72 часа.
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