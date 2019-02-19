В администрации Орловской области наградили талантливую молодёжь

23 человека поощрили грамотами и премиями.

В ходе торжественной церемонии им вручили дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов губернатора Орловской области, губернаторские почётные грамоты, а также премиальные денежные средства.

От имени главы региона Андрея Клычкова юношей и девушек поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов.