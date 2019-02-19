Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.02.2019 Вторник 14:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В администрации Орловской области наградили талантливую молодёжь

В администрации Орловской области наградили талантливую молодёжь

Версия для печати

19.02.2019

23 человека поощрили грамотами и премиями.

В ходе торжественной церемонии им вручили дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов губернатора Орловской области, губернаторские почётные грамоты, а также премиальные денежные средства.

От имени главы региона Андрея Клычкова юношей и девушек поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52947

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.02.2019

Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле

19.02.2019

24 февраля в Орле пройдёт турнир по любительской рыбалке

19.02.2019

В Железнодорожном районе Орла могут сменить компанию, вывозящую мусор

19.02.2019

Мэр Орла жёстко раскритиковал руководителей УКХ и «Спецавтобазы»

19.02.2019

Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв

$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online