В администрации Орловской области наградили талантливую молодёжь
19.02.2019
23 человека поощрили грамотами и премиями.
В ходе торжественной церемонии им вручили дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов губернатора Орловской области, губернаторские почётные грамоты, а также премиальные денежные средства.
От имени главы региона Андрея Клычкова юношей и девушек поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов.
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