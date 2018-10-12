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Орел12.10.2018 Пятница 16:14
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  3. В администрации Орла рассказали об итогах мониторинга общественного мнения по организации школьного питания

В администрации Орла рассказали об итогах мониторинга общественного мнения по организации школьного питания

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12.10.2018

Опрос проводился среди родителей школьников.

Оказалось, что 86% опрошенных подтвердили, что их дети получают бесплатное питание. Дети остальных 14-ти % либо приносят еду из дома, либо покупают её в буфетах, либо просто не хотят тратить время на подобные обеды.

Примерно 38% опрошенных считают, что существующую модель школьного питания менять не нужно.

При этом 34% заявили, что не готовы платить за школьные завтраки и обеды.

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