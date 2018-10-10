В администрации Орла предупредили о сносе ещё десяти "самопальных" гаражей на Комсомольской

Это самовольно установленные металлические постройки, расположенные на Комсомольской улице у дома № 193.

Правда, у собственников ещё есть время, чтобы снести гаражи самим. Если они не сделают это до конца текущей недели, демонтаж проведёт администрация города.

Имущество опишут и передадут на хранение на несколько месяцев. Затем, если оно не будет востребовано, его передадут в муниципальную собственность.