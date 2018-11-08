В 78 дворах Орла завершилась укладка асфальтового слоя

Об этом сообщили в мэрии.

Работы проводились в рамках программы по ремонту дворовых территорий.

Это 73 двора, включённых в основной список, и ещё 5 дворов из дополнительного перечня.

Сейчас здесь устанавливают малые архитектурные формы.

Кроме того, подрядчки устраняют замечания, которые возникли у приёмных комиссий.