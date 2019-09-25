В 28 сельских школах Орловщины появились «Точки роста»

«Точка роста» — название центров цифрового и гуманитарного образования, цель которых — помочь школьникам получить дополнительные знания и навыки в различных отраслях и определиться с выбором будущей профессии. Одна из целей проекта — сократить «разрыв» в уровне преподавания в городских и сельских школах региона.

Например, в центре «Точка роста», который оборудован в Дросковской средней школе Покровского района, дети могут освоить 3Д-моделирование и информационное проектирование, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь и играть в шахматы. В рамках национального проекта «Образование» на создание этого центра потратили около полутора миллионов рублей, поступивших из федерального бюджета.

Подробный репортаж на эту тему выйдет сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях».