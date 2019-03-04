В 2019 году в Орловской области на развитие сельских территорий выделят 555 миллионов рублей

Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании у губернатора Андрея Клычкова. Средства получат Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Покровский, Сосковский, Урицкий и Хотынецкий районы.

В 2018 году на эту же статью расходов выделялся 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как пояснил Клычков, сумма сократилась, в том числе, из-за того, что ряд задач будет исполнен не в рамках программы по развитию сельских территорий, а в рамках других нацпроектов.

Из выделенных средств основная часть (476 миллионов) будет потрачена на строительство автомобильных дорог. Планируется создать 15 километров 200 метров новых трасс. Также продолжится строительство ФАПов, спортплощадок, газопроводов и водопроводов.