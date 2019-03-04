Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.03.2019 Понедельник 13:06
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В 2019 году в Орловской области на развитие сельских территорий выделят 555 миллионов рублей

В 2019 году в Орловской области на развитие сельских территорий выделят 555 миллионов рублей

Версия для печати

04.03.2019

Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании у губернатора Андрея Клычкова. Средства получат Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Покровский, Сосковский, Урицкий и Хотынецкий районы.

В 2018 году на эту же статью расходов выделялся 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как пояснил Клычков, сумма сократилась, в том числе, из-за того, что ряд задач будет исполнен не в рамках программы по развитию сельских территорий, а в рамках других нацпроектов.

Из выделенных средств основная часть (476 миллионов) будет потрачена на строительство автомобильных дорог. Планируется создать 15 километров 200 метров новых трасс. Также продолжится строительство ФАПов, спортплощадок, газопроводов и водопроводов.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53225

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.03.2019

Губернатор потребовал от муниципальных чиновников ответственного отношения к покупке жилья для сирот

04.03.2019

Митрополит Антоний совершил прощальную литургию

04.03.2019

В Заводском районе Орла горела «семёрка»

04.03.2019

В Орле на Комсомольской улице столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

04.03.2019

За год население Орловской области сократилось на 7,9 тысяч человек

$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online