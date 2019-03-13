В 2019 году в Орле отремонтируют 63 дворовых территории

Об этом сообщили в мэрии.

Контракты по всем дворам будут заключены до 1 мая. К настоящему моменту в соответствующий план-график включены 45 лотов, до конца следующего месяца там появятся все остальные.

В Советском районе отремонтируют 20 дворов, в Заводском — 17, в Железнодорожном — 15 и в Северном — 11. Кроме того, ещё 10 дворов включены в резервный список. Их приведут в порядок только в том случае, если появятся дополнительные средства.

Список дворовых территорий, запланированных к ремонту в Орле в 2019 году

Советский район

ул. Горького, 44

ул. Горького, 119

пер. Ягодный, 6

ул. Игнатова, 23

ул. Игнатова, 31

ул. Игнатова, 11а

ул. Игнатова, 29а

ул. Октябрьская, 68

ул. Октябрьская, 41

ул. Октябрьская, 45

ул. Шаумяна, 2

ул. Пожарная, 30

ул. Цветаева, 5

бульвар Победы, 3

ул. 7 Ноября, 9

ул. 7 Ноября, 11

ул. Часовая, 39

ул. Часовая, 43

ул. Часовая, 45

ул. Часовая, 47.

Заводской район

ул. Комсомольская, 368

ул. Комсомольская, 141

ул. Комсомольская, 249а

ул. Комсомольская, 390

ул. Комсомольская, 400

ул. Комсомольская, 46

ул. Машкарина, 18

ул. Достоевского, 34

ул. Высоковольтная, 11

ул. Васильевская, 127

ул. Авиационная, 7/1

ул. Авиационная, 7/2

ул. Машиностроительная, 1

ул. Машиностроительная, 5

ул. Автовокзальная, 77а

ул. Яблочная, 15

ул. Яблочная, 17

Железнодорожный район

ул. Новосильская, 7

ул. Паровозная, 6

ул. Паровозная, 8

ул. Гайдара, 46

ул. Гайдара, 40

пер. Речной, 15а

пер. Южный, 5

ул. 1-я Курская, 1

ул. Московская, 28а

ул. Грузовая, 121

ул. Грузовая, 123

ул. Абрамова и Соколова, 3

ул. Новосильская, 3

ул. Московская, 41

ул. Московская, 43

Северный район

ул. Раздольная, 49

ул. Раздольная, 82б

ул. Рощинская, 13а

ул. Бурова, 36

ул. Бурова, 40

ул. Бурова, 18

ул. Силикатная, 2а

ул. Силикатная, 2б

ул. Силикатная, 14

ул. Раздольная, 19

пер. Матроса Силякова, 5

Резервный список

ул. Металлургов, 2

ул. Металлургов, 8

ул. Металлургов, 48

Московское шоссе, 161

Московское шоссе, 165

ул. Черкасская, 79

ул. Циолковского, 10

ул. Васильевская, 136

ул. Черепичная, 12

ул. Горького, 69.