В 2019 году в Орле отремонтируют 63 дворовых территории
13.03.2019
Об этом сообщили в мэрии.
Контракты по всем дворам будут заключены до 1 мая. К настоящему моменту в соответствующий план-график включены 45 лотов, до конца следующего месяца там появятся все остальные.
В Советском районе отремонтируют 20 дворов, в Заводском — 17, в Железнодорожном — 15 и в Северном — 11. Кроме того, ещё 10 дворов включены в резервный список. Их приведут в порядок только в том случае, если появятся дополнительные средства.
Список дворовых территорий, запланированных к ремонту в Орле в 2019 году
Советский район
ул. Горького, 44
ул. Горького, 119
пер. Ягодный, 6
ул. Игнатова, 23
ул. Игнатова, 31
ул. Игнатова, 11а
ул. Игнатова, 29а
ул. Октябрьская, 68
ул. Октябрьская, 41
ул. Октябрьская, 45
ул. Шаумяна, 2
ул. Пожарная, 30
ул. Цветаева, 5
бульвар Победы, 3
ул. 7 Ноября, 9
ул. 7 Ноября, 11
ул. Часовая, 39
ул. Часовая, 43
ул. Часовая, 45
ул. Часовая, 47.
Заводской район
ул. Комсомольская, 368
ул. Комсомольская, 141
ул. Комсомольская, 249а
ул. Комсомольская, 390
ул. Комсомольская, 400
ул. Комсомольская, 46
ул. Машкарина, 18
ул. Достоевского, 34
ул. Высоковольтная, 11
ул. Васильевская, 127
ул. Авиационная, 7/1
ул. Авиационная, 7/2
ул. Машиностроительная, 1
ул. Машиностроительная, 5
ул. Автовокзальная, 77а
ул. Яблочная, 15
ул. Яблочная, 17
Железнодорожный район
ул. Новосильская, 7
ул. Паровозная, 6
ул. Паровозная, 8
ул. Гайдара, 46
ул. Гайдара, 40
пер. Речной, 15а
пер. Южный, 5
ул. 1-я Курская, 1
ул. Московская, 28а
ул. Грузовая, 121
ул. Грузовая, 123
ул. Абрамова и Соколова, 3
ул. Новосильская, 3
ул. Московская, 41
ул. Московская, 43
Северный район
ул. Раздольная, 49
ул. Раздольная, 82б
ул. Рощинская, 13а
ул. Бурова, 36
ул. Бурова, 40
ул. Бурова, 18
ул. Силикатная, 2а
ул. Силикатная, 2б
ул. Силикатная, 14
ул. Раздольная, 19
пер. Матроса Силякова, 5
Резервный список
ул. Металлургов, 2
ул. Металлургов, 8
ул. Металлургов, 48
Московское шоссе, 161
Московское шоссе, 165
ул. Черкасская, 79
ул. Циолковского, 10
ул. Васильевская, 136
ул. Черепичная, 12
ул. Горького, 69.