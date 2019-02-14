В 2018 году в Орловской области компенсационные выплаты получили 32 врача и 20 фельдшеров
14.02.2019
Они приняли участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» соответственно.
Выплаты предоставлялись в обмен на согласие переехать на работу в населённый пункт с населением до 50 тысяч человек. Таким образом региональные власти решают проблему кадрового дефицита в медициских учреждениях сельской местности.
Размер единовременных выплат составлял для докторов 1 миллиона рублей, для фельдшеров 500 тысяч рублей.
Программа «Земский доктор» реализуется в Орловской области с 2012 года. За всё это время в ней приняли участие 145 выпускников медицинских вузов. Программа «Земский фельдшер» была впервые опробована в минувшем году.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52857
Другие новости раздела
14.02.2019
В Орловской области региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с предприятиями-перевозчиками на вывоз мусора
$ USD66.5429(+0.86)15.02
€ EUR75.0471(+0.66)15.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?