В 2018 году в Орловской области изъяли 186 килограммов наркотиков

Об этом стало известно на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Также в 2018 году в регионе зарегистрировано 629 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе 170 в крупном размере и 8 в особо крупном размере.

За тот же период выявлены и задержаны 17 групп «закладчиков». К уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 232 человека.