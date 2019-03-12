В 2018 году в Орловской области изъяли 186 килограммов наркотиков
12.03.2019
Об этом стало известно на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Его провёл губернатор Андрей Клычков.
Также в 2018 году в регионе зарегистрировано 629 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе 170 в крупном размере и 8 в особо крупном размере.
За тот же период выявлены и задержаны 17 групп «закладчиков». К уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 232 человека.
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