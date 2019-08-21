В «100 лучших товаров России» может войти продукция пяти орловских предприятий

Региональная комиссия по качеству утвердила перечень товаров, выдвинутых на федеральный этап ежегодного конкурса. В него вошли шесть наименований мясной продукции ООО «Знаменский СГЦ», два вида молочной продукции ЗАО «Верховский МКЗ», два вида продукции АО «ГМС Ливгидромаш», а также по одному наименованию товаров АО «Протон-Электротекс» и ОАО «Пневмоаппарат». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Победители федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» станут известны до 1 декабря текущего года. В минувшем году в почётный список вошли 6 орловских товаров.