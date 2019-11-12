Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам об изменениях в законодательстве. С 1 ноября ужесточилась ответственность за нарушения требований перевозок пассажиров и грузов. Нововведения устанавливают обязанность физических лиц оснащать эксплуатируемые ими грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусы тахографами, а также соблюдать нормы времени управления транспортом и отдыха. Также введена административная ответственность за нарушения этих требований. Штрафы за выпуск на линию без тахографа составляют от 3000 для водителей до 50000 для юридических лиц.