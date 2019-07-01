«Уязвимых» жителей Орловской области научат обращаться с деньгами

Наш регион вошёл в число восьми субъектов России, которые примут участие в проекте по финансовому просвещению. Инициатива реализуется Банком России, Федеральным агентством по делам молодёжи и Ассоциацией волонтёрских центров.

Как сообщили в ОГУ имени Тургенева, значительная часть практик, которые и составляют содержание проекта, посвящена волонтёрской работе с «уязвимыми» категориями населения. Также одним из способов донесения нужной информации до граждан различных целевых категорий являются разнообразные игры — от настольных до компьютерных.