«Уязвимых» жителей Орловской области научат обращаться с деньгами
01.07.2019
Наш регион вошёл в число восьми субъектов России, которые примут участие в проекте по финансовому просвещению. Инициатива реализуется Банком России, Федеральным агентством по делам молодёжи и Ассоциацией волонтёрских центров.
Как сообщили в ОГУ имени Тургенева, значительная часть практик, которые и составляют содержание проекта, посвящена волонтёрской работе с «уязвимыми» категориями населения. Также одним из способов донесения нужной информации до граждан различных целевых категорий являются разнообразные игры — от настольных до компьютерных.
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