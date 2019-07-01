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«Уязвимых» жителей Орловской области научат обращаться с деньгами

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01.07.2019

Наш регион вошёл в число восьми субъектов России, которые примут участие в проекте по финансовому просвещению. Инициатива реализуется Банком России, Федеральным агентством по делам молодёжи и Ассоциацией волонтёрских центров.

Как сообщили в ОГУ имени Тургенева, значительная часть практик, которые и составляют содержание проекта, посвящена волонтёрской работе с «уязвимыми» категориями населения. Также одним из способов донесения нужной информации до граждан различных целевых категорий являются разнообразные игры — от настольных до компьютерных.

Теги:ОрёлОрловская область

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