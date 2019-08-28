Утверждён список домов, подлежащих капремонту с 21 по 23 год
28.08.2019
План опубликован на официальном портале Орловской области.
В списке — 1068 многоквартирных домов. В 2021 году планируется отремонтировать 411 зданий, в 2022 — 326 и в 2023 — 331.
Географически основная часть адресов приходится на Орёл (494 дома), а также на Ливны (62) и Мценск (57).
На данные цели планируется израсходовать 9 миллиардов 370 миллионов 690 тысяч рублей.
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