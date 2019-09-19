Утверждена «дорожная карта» по благоустройству сквера Ермолова в Орле
19.09.2019
Ведётся разработка общей концепции благоустройства. Об этом сообщают «Орловские новости».
Информация прозвучала на заседании профильного комитета горсовета.
Концепцию разрабатывает рабочая группа, которая состоит из специалистов областной и городской администраций. Её согласовывают с ГИБДД.
Сами работы по благоустройству могут начаться в сквере уже в следующем году.
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