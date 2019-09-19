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Орел19.09.2019 Четверг 17:46
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  3. Утверждена «дорожная карта» по благоустройству сквера Ермолова в Орле

Утверждена «дорожная карта» по благоустройству сквера Ермолова в Орле

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19.09.2019

Ведётся разработка общей концепции благоустройства. Об этом сообщают «Орловские новости».

Информация прозвучала на заседании профильного комитета горсовета.

Концепцию разрабатывает рабочая группа, которая состоит из специалистов областной и городской администраций. Её согласовывают с ГИБДД.

Сами работы по благоустройству могут начаться в сквере уже в следующем году.

Теги:Орловская областьсквер Ермолова

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