Утверждена «дорожная карта» по благоустройству сквера Ермолова в Орле

Ведётся разработка общей концепции благоустройства. Об этом сообщают «Орловские новости».

Информация прозвучала на заседании профильного комитета горсовета.

Концепцию разрабатывает рабочая группа, которая состоит из специалистов областной и городской администраций. Её согласовывают с ГИБДД.

Сами работы по благоустройству могут начаться в сквере уже в следующем году.