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Орел16.10.2019 Среда 11:33
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Установлена личность загадочного мертвеца из Ливен

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16.10.2019

Им оказался 57-летний житель Должанского района. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Случайный прохожий обнаружил скелетированный труп 20 сентября на территории на территории ОАО «ЛЗПМ» (Ливенский завод противопожарного машиностроения) в зарослях за заброшенным зданием. Тело стояло на коленях. К нему был привязан провод.

Следственный комитет провёл доследственную проверку. Выяснилось, что мужчина проходил лечение в Ливенской ЦРБ в июне этого года. Он выписался из медучреждения, но не вернулся домой. Сообщается, что орловчанин плохо ориентировался в пространстве.

Покойного опознали родственники — по одежде. Смерть мужчины не являлась криминальной.

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