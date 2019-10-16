Установлена личность загадочного мертвеца из Ливен

Им оказался 57-летний житель Должанского района. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Случайный прохожий обнаружил скелетированный труп 20 сентября на территории на территории ОАО «ЛЗПМ» (Ливенский завод противопожарного машиностроения) в зарослях за заброшенным зданием. Тело стояло на коленях. К нему был привязан провод.

Следственный комитет провёл доследственную проверку. Выяснилось, что мужчина проходил лечение в Ливенской ЦРБ в июне этого года. Он выписался из медучреждения, но не вернулся домой. Сообщается, что орловчанин плохо ориентировался в пространстве.

Покойного опознали родственники — по одежде. Смерть мужчины не являлась криминальной.