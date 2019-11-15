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Орел15.11.2019 Пятница 16:40
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Установлен новый прожиточный минимум

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15.11.2019

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов установил величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Постановление принято на основании закона «О потребительской корзине в Орловской области». Согласно этому документу величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10215 рублей, для трудоспособного населения — 10967 рублей, для пенсионеров — 8491 рубль, для детей — 10153 рубля. Напомним, что это расчетная величина. Она используется при исчислении различных социальных выплат.

По сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум сократился, что свидетельствует о том, что в целом потребительская корзина в регионе стала дешевле.

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