Установлен новый прожиточный минимум

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов установил величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Постановление принято на основании закона «О потребительской корзине в Орловской области». Согласно этому документу величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10215 рублей, для трудоспособного населения — 10967 рублей, для пенсионеров — 8491 рубль, для детей — 10153 рубля. Напомним, что это расчетная величина. Она используется при исчислении различных социальных выплат.

По сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум сократился, что свидетельствует о том, что в целом потребительская корзина в регионе стала дешевле.