Ушёл из жизни актёр театра «Свободное пространство» Юрий Мартюшин

Он скоропостижно скончался накануне, 10-го октября. Юрию Мартюшину было 33 года.

Мартюшин родился в Брянске в 1985-м году. Окончил Орловский Государственный Институт Искусств и Культуры по специальности «Режиссура театрализованных представлений». После работал в Брянском областном театре драмы имени Толстого.

С 2012-го года он работал в орловском театре «Свободное пространство», где исполнил яркие роли в десятках спектаклей.

Свои соболезнования в связи с этим событием официально выразили коллективы театра «Свободное пространство» и Орловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.