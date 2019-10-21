Уровень орловской безработицы стремится к нулю

В регионе по данным на начало октября зафиксирован самый низкий за последние несколько лет уровень официальной безработицы — 0,8% от числа экономически активного населения. Об этом сообщает Орёлстат, ссылаясь на данные профильного департамента регионального правительства.

Сообщается, что на указанную дату на официальном учёте стояли примерно 3 с половиной тысячи орловчан, не занятых трудовой деятельностью. Около 3100 из них имели статус безработного, в том числе 2600 получали пособие.