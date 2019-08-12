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Урок физкультуры обернулся для орловской первоклассницы серьёзной травмой

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12.08.2019

Следственный комитет изучает инцидент с орловской первоклассницей, сломавшей позвоночник на уроке физкультуры. Случай произошёл в Орле в школе № 51 и уже стал поводом для гражданского судебного разбирательства между семьей пострадавшей девочки и представителями государства. Теперь СУ СК РФ по Орловской области проводит собственную отдельную доследственную проверку по сообщениям СМИ.

Ранее в Орловском областном суде сообщили, что семья пострадавшей первоклассницы подала иск в Заводской районный суд Орла в отношении школы. В качестве соответчиков выступили городское управление образования и финансово-экономическое управление администрации Орла. Установлено, что девочка получила компрессионный перелом одного грудного и трёх поясничных позвонков, выполняя упражнение на «шведской стенке». Причиной стало то, что преподаватель, проводя урок, не обеспечил школьнице безопасность.

Суд решил взыскать со школы в пользу семьи пострадавшей компенсацию морального вреда (150 тысяч рублей) и возмещение судебных расходов (25 тысяч). Учреждение, недовольное решением, пыталось обжаловать его в вышестоящей инстанции, однако безуспешно.

Теги:ОрёлОрловская область

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