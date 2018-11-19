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Орел19.11.2018 Понедельник 13:35
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  3. Управляющая компания «Зелёная Роща» объявила торги на сбор отходов

Управляющая компания «Зелёная Роща» объявила торги на сбор отходов

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19.11.2018

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами разместил на официальном сайте «Госзакупки» 13 электронных аукционов.

Все контракты на сбор отходов планируется заключить на следующий год. Их начальная цена колеблется от 17 до 103 миллионов рублей, а общая сумма превышает 494 миллиона рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьторгиаукционыТБО

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