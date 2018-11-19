Управляющая компания «Зелёная Роща» объявила торги на сбор отходов
19.11.2018
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами разместил на официальном сайте «Госзакупки» 13 электронных аукционов.
Все контракты на сбор отходов планируется заключить на следующий год. Их начальная цена колеблется от 17 до 103 миллионов рублей, а общая сумма превышает 494 миллиона рублей.
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