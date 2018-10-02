Управление Роспотребназдора открыло "горячую линию" по гриппу

Консультацию специалистов можно получить с девяти утра до шести вечера (перерыв с 13:00 до 13:45).

Контактные телефоны — 42 91 82 и 41 53 11 (отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Орле).

Также консультации проводятся письменно по адресу электронной почты epid@57.rospotrebnadzor.ru.