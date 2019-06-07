Управление Роспотребнадзора проводит работу по контролю за готовностью зон отдыха к эксплуатации в период летнего сезона

Согласно требованиям Федерального закона использование объекта в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. На данный момент Управление выдало 10 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям санитарных правил. Купаться можно на городских пляжах Ливен, Мценска, на пруду «Новый Беленький» Малоархангельского района, на пруду «Сенькин» Дмитровского района, на пруду лагеря «Мечта», на водохранилище реки Липовец в деревне Юдинка Покровского района, на пляже «Высокий берег» Михайловского водохранилища, на Пенькозаводском пруду Троснянского района, на пляже деревни Большое Сотниково.

Управление проводит мониторинг качества воды в 51 точке массового отдыха и купания.