Управление Роспотребнадзора по Орловской области проведёт «День открытых дверей для предпринимателей»
04.10.2018
Акция состоится 18-го октября с 10:00 до 16:00 в отделах Управления в Ливнах, Мценке, посёлках Кромы и Верховье, а также в местных Консультационных центрах филиалов областного «Центра гигиены и эпидемиологии».
О своём участии в акции нужно заранее сообщить по телефону
Также заявку можно направить на электронную почту Управления uprav@57.rospotrebnadzor.ru.
Кроме того, в рамках «Дня открытых дверей для предпринимателей» состоится публичное обсуждение обзора правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора за последний квартал. Это мероприятие пройдёт 18-го октября с 11-ти до 13-ти часов в актовом зале Управления по адресу Орёл, Наугорское шоссе, дом 2А.
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