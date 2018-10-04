Управление Роспотребнадзора по Орловской области проведёт «День открытых дверей для предпринимателей»

Акция состоится 18-го октября с 10:00 до 16:00 в отделах Управления в Ливнах, Мценке, посёлках Кромы и Верховье, а также в местных Консультационных центрах филиалов областного «Центра гигиены и эпидемиологии».

О своём участии в акции нужно заранее сообщить по телефону 8 (4862) 41-89-17.

Также заявку можно направить на электронную почту Управления uprav@57.rospotrebnadzor.ru.

Кроме того, в рамках «Дня открытых дверей для предпринимателей» состоится публичное обсуждение обзора правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора за последний квартал. Это мероприятие пройдёт 18-го октября с 11-ти до 13-ти часов в актовом зале Управления по адресу Орёл, Наугорское шоссе, дом 2А.