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Орел09.11.2018 Пятница 17:10
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  3. Управление МВД возбудило уголовное дело по факту ночного пожара, в котором пострадали несколько автомобилей

Управление МВД возбудило уголовное дело по факту ночного пожара, в котором пострадали несколько автомобилей

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09.11.2018

По данным полиции, пожар произошёл сегодня ночью в 01:25. ЧП случилось в Орловском районе в деревне Жилина на улице Генерала Лаврова, на территории микрорайона «Зареченский».

Автомобиль «Шкода», с которого началось возгорание, оказался уничтожен полностью, ещё 4 машины, припаркованные рядом, были повреждены частично.

Как сообщает полиция, дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Есть и подозреваемый, которого в данный момент разыскивают оперативные сотрудники.

Известно, что «Шкода» принадлежала орловчанке 1985 года рождения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьЧПпожарМВДполиция

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