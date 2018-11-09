Управление МВД возбудило уголовное дело по факту ночного пожара, в котором пострадали несколько автомобилей
09.11.2018
По данным полиции, пожар произошёл сегодня ночью в 01:25. ЧП случилось в Орловском районе в деревне Жилина на улице Генерала Лаврова, на территории микрорайона «Зареченский».
Автомобиль «Шкода», с которого началось возгорание, оказался уничтожен полностью, ещё 4 машины, припаркованные рядом, были повреждены частично.
Как сообщает полиция, дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Есть и подозреваемый, которого в данный момент разыскивают оперативные сотрудники.
Известно, что «Шкода» принадлежала орловчанке 1985 года рождения.
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