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Орел12.03.2019 Вторник 13:58
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  3. Управление МЧС по Орловской области рассказало об обстановке на водоёмах

Управление МЧС по Орловской области рассказало об обстановке на водоёмах

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12.03.2019

К настоящему моменту средняя толщина льда в Орле на реке Оке составляет 5 сантиметров. Местами имеются промоины. Озеро «Светлая жизнь» промёрзло до 30 сантиметров.

В Ливнах лёд на реке Сосне отсутствует вовсе.

На водоёмах Дмитровского района максимальная толщина ледового покрова составляет 25 сантиметров, в Болховском районе — 35 сантиметров. В Малоархангельском районе водоёмы промёрзли примерно на 10 сантиметров.

Спасатели напоминают, что выход на лёд в условиях оттепели представляет реальную опасность для жизни и здоровья.

Теги:ОрёлОрловская область

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