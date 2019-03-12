Управление МЧС по Орловской области рассказало об обстановке на водоёмах

К настоящему моменту средняя толщина льда в Орле на реке Оке составляет 5 сантиметров. Местами имеются промоины. Озеро «Светлая жизнь» промёрзло до 30 сантиметров.

В Ливнах лёд на реке Сосне отсутствует вовсе.

На водоёмах Дмитровского района максимальная толщина ледового покрова составляет 25 сантиметров, в Болховском районе — 35 сантиметров. В Малоархангельском районе водоёмы промёрзли примерно на 10 сантиметров.

Спасатели напоминают, что выход на лёд в условиях оттепели представляет реальную опасность для жизни и здоровья.