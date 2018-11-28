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Орел28.11.2018 Среда 16:56
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  3. Управление МЧС по Орловской области проверило толщину молодого льда

Управление МЧС по Орловской области проверило толщину молодого льда

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28.11.2018

По данным «чрезвычайного» ведомства, сегодня толщина льда на закрытых водоёмах составляет до 12 сантиметров, а на проточных (то есть на реках) — до 4 сантиметров.

МЧС предупреждает, что этой толщины ещё недостаточно, чтобы выдержать человеческий вес, и просит орловцев, в том числе несовершеннолетних, проявлять осторожность и ни в коем случае не выходить на неокрепший лёд.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМЧСлёд

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