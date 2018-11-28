Управление МЧС по Орловской области проверило толщину молодого льда
28.11.2018
По данным «чрезвычайного» ведомства, сегодня толщина льда на закрытых водоёмах составляет до 12 сантиметров, а на проточных (то есть на реках) — до 4 сантиметров.
МЧС предупреждает, что этой толщины ещё недостаточно, чтобы выдержать человеческий вес, и просит орловцев, в том числе несовершеннолетних, проявлять осторожность и ни в коем случае не выходить на неокрепший лёд.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50999
Другие новости раздела
$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?