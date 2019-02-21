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Орел21.02.2019 Четверг 16:31
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Управление МЧС по Орловской области предупреждает о сильном ветре

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21.02.2019

Ожидаемая скорость порывов ветра составит до 19 метров в секунду.

Ухудшение погоды прогнозируется с 21 часа 21 февраля сроком примерно на одни сутки. Ожидаемая температура воздуха в регионе в этот период составит около минус двенадцати ночью и около минус семи днём. Также МЧС прогнозирует небольшой снег.

Ведомство напоминает, что сильный ветер может стать угрозой для здоровья и жизни людей. В частности, не рекомендуется находиться рядом с опорами ЛЭП, ветхими или аварийными деревьями, а также шаткими конструкциями.

Теги:ОрёлОрловская область

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