Управление МЧС по Орловской области предупреждает о сильном ветре
21.02.2019
Ожидаемая скорость порывов ветра составит до 19 метров в секунду.
Ухудшение погоды прогнозируется с 21 часа 21 февраля сроком примерно на одни сутки. Ожидаемая температура воздуха в регионе в этот период составит около минус двенадцати ночью и около минус семи днём. Также МЧС прогнозирует небольшой снег.
Ведомство напоминает, что сильный ветер может стать угрозой для здоровья и жизни людей. В частности, не рекомендуется находиться рядом с опорами ЛЭП, ветхими или аварийными деревьями, а также шаткими конструкциями.
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