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  3. «Управление коммунальным хозяйством города Орла» собирается закупать новогодние ёлки

«Управление коммунальным хозяйством города Орла» собирается закупать новогодние ёлки

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15.10.2018

«Управление коммунальным хозяйством города Орла» объявило электронный аукцион на покупку новогодних елей. Начальная цена контракта — 7 миллионов 100 тысяч рублей.

Планируется приобрести два праздничных дерева (одно высотой до пятнадцати метров, другое — до тринадцати).

Ёлки должны быть убраны различными украшениями.

Товар необходимо поставить и установить до 1-го декабря. Победителя торгов определят 2-го ноября.

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