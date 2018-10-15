«Управление коммунальным хозяйством города Орла» собирается закупать новогодние ёлки

«Управление коммунальным хозяйством города Орла» объявило электронный аукцион на покупку новогодних елей. Начальная цена контракта — 7 миллионов 100 тысяч рублей.

Планируется приобрести два праздничных дерева (одно высотой до пятнадцати метров, другое — до тринадцати).

Ёлки должны быть убраны различными украшениями.

Товар необходимо поставить и установить до 1-го декабря. Победителя торгов определят 2-го ноября.