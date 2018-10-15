«Управление коммунальным хозяйством города Орла» собирается закупать новогодние ёлки
15.10.2018
«Управление коммунальным хозяйством города Орла» объявило электронный аукцион на покупку новогодних елей. Начальная цена контракта — 7 миллионов 100 тысяч рублей.
Планируется приобрести два праздничных дерева (одно высотой до пятнадцати метров, другое — до тринадцати).
Ёлки должны быть убраны различными украшениями.
Товар необходимо поставить и установить до 1-го декабря. Победителя торгов определят 2-го ноября.
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