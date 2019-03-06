Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о местах установки камер фотофиксации нарушений ПДД на 6 марта
06.03.2019
Сегодня приборы фотофиксации «Крис» размещены на следующих участках автодорог:
— на 322, 341, 350, 385, 398, 445, 430, 346, 438 километрах автодороги М-2 «Крым»;
— на 8, 29, 44, 33 километрах автодороги «Орёл-Тамбов»;
— на 8, 9, 13, 31, 23 километрах автодороги «Орёл-Брянск»;
— на 3 километре Северного подъезда к городу Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— на 173 километре автодороги «Калуга-Орёл»;
— в Орле на улицах Городской, Паровозной и Раздольной и на Московском шоссе.
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