Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о местах установки камер фотофиксации нарушений ПДД на 6 марта

Сегодня приборы фотофиксации «Крис» размещены на следующих участках автодорог:

— на 322, 341, 350, 385, 398, 445, 430, 346, 438 километрах автодороги М-2 «Крым»;

— на 8, 29, 44, 33 километрах автодороги «Орёл-Тамбов»;

— на 8, 9, 13, 31, 23 километрах автодороги «Орёл-Брянск»;

— на 3 километре Северного подъезда к городу Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— на 173 километре автодороги «Калуга-Орёл»;

— в Орле на улицах Городской, Паровозной и Раздольной и на Московском шоссе.