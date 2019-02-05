Управление ГИБДД по Орловской области рассказало об установке приборов фотофиксации на 5 февраля
05.02.2019
Сегодня приборы фотофиксации нарушений ПДД «Крис» установлены:
— на 312, 325, 331, 350, 372, 374, 398, 410, 416, 417, 438, 445 километрах автодороги М-2 «Крым»;
— на 8, 33, 44, 89 километрах автодороги «Орёл — Тамбов»;
— на 9, 13, 35, 41 километрах автодороги «Орёл-Брянск»;
— на 3 километре Северного подъезда к городу Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— на 4 километре Южного подъезда к городу Мценску;
— в городе Орле на улицах Городской, Паровозной и Раздольной.
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