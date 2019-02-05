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Орел05.02.2019 Вторник 10:51
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  3. Управление ГИБДД по Орловской области рассказало об установке приборов фотофиксации на 5 февраля

Управление ГИБДД по Орловской области рассказало об установке приборов фотофиксации на 5 февраля

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05.02.2019

Сегодня приборы фотофиксации нарушений ПДД «Крис» установлены:

— на 312, 325, 331, 350, 372, 374, 398, 410, 416, 417, 438, 445 километрах автодороги М-2 «Крым»;

— на 8, 33, 44, 89 километрах автодороги «Орёл Тамбов»;

— на 9, 13, 35, 41 километрах автодороги «Орёл-Брянск»;

— на 3 километре Северного подъезда к городу Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— на 4 километре Южного подъезда к городу Мценску;

— в городе Орле на улицах Городской, Паровозной и Раздольной.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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