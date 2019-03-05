Управление ГИБДД по Орловской области опубликовало фотографии с места ДТП с двумя погибшими
05.03.2019
Авария произошла 4 марта в 06:50 на трассе «Орёл-Тамбов» на территории Ливенского района.
Столкнулись минивэн «Опель Вивара» и грузовик «Рено». Погибли водитель и пассажир «Опеля».
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