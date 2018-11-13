Управление ГИБДД Орловской области рассказало о расположении приборов фотофиксации 13 ноября

Сегодня приборы фотофиксации «КРИС» установлены на 322, 325, 331, 341, 345, 350, 372, 374, 378, 410, 416, 430 и 445 километрах федеральной трассы М-2 «Крым», на 21, 33, 44, 62, 70, 79, 89 километрах автодороги «Орёл — Тамбов», на 23, 31, 37, 46 километрах автодороги «Орёл — Брянск», на 2 и 3 километрах подъезда к г. Орлу от федеральной трассы М-2 «Крым» и на территории Орла на улицах Половецкой, 1-й Курской, Паровозной и Городской и на Московском шоссе.

ГИБДД просит водителей соблюдать скоростной режим.