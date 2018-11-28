Управление ГИБДД Орловской области рассказало о местах установки приборов фотофиксаци на 28 ноября

Сегодня приборы фотофиксации «КРИС» установлены на 331, 346, 350, 372, 438, 430 и 322 километрах автодороги М-2 «Крым», на 13, 21 и 89 километрах автодороги «Орёл — Тамбов», на 37 и 41 километрах автодороги «Орёл — Брянск», а также на 3 километре Северного подъезда к г. Орлу от автодороги М-2 «Крым».