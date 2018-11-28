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Орел28.11.2018 Среда 11:48
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  3. Управление ГИБДД Орловской области рассказало о местах установки приборов фотофиксаци на 28 ноября

Управление ГИБДД Орловской области рассказало о местах установки приборов фотофиксаци на 28 ноября

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28.11.2018

Сегодня приборы фотофиксации «КРИС» установлены на 331, 346, 350, 372, 438, 430 и 322 километрах автодороги М-2 «Крым», на 13, 21 и 89 километрах автодороги «Орёл — Тамбов», на 37 и 41 километрах автодороги «Орёл — Брянск», а также на 3 километре Северного подъезда к г. Орлу от автодороги М-2 «Крым».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДД

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