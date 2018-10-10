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Орел10.10.2018 Среда 17:51
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  3. Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области 20-го октября проведёт «День открытых дверей»

Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области 20-го октября проведёт «День открытых дверей»

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10.10.2018

Встречи приставов с гражданами пройдут в районных отделах службы в рамках акции «Узнай о своих долгах».

Узнать о наличии задолженностей и получить консультации можно будет с девяти до тринадцати часов.

Также «День открытых дверей» пройдёт в аппарате Управления в Орле на Авиационной, 5.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49786

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