Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области 20-го октября проведёт «День открытых дверей»
10.10.2018
Встречи приставов с гражданами пройдут в районных отделах службы в рамках акции «Узнай о своих долгах».
Узнать о наличии задолженностей и получить консультации можно будет с девяти до тринадцати часов.
Также «День открытых дверей» пройдёт в аппарате Управления в Орле на Авиационной, 5.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49786
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