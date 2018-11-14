Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.11.2018 Среда 13:40
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Управление ФАС России признало незаконной рекламу орловского фитнес-клуба

Управление ФАС России признало незаконной рекламу орловского фитнес-клуба

Версия для печати

14.11.2018

Причиной стал слоган «Лучший фитнес в Орле!».

Как решили в Антимонопольной Службе, в рекламе отсутствовал конкретный критерий, по которому фитнес-центр объективно сравнивался с аналогичными организациями города.

Распространителя рекламы оштрафуют.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФАС

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50542

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.11.2018

Орловские студенты-медики осмотрели 60 пациентов в 20 ФАПах

14.11.2018

Полиция рассказала подробности об аварии с четырьмя автомобилями и одной маршруткой на Московской

14.11.2018

Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного Фонда, пытаются узнать у орловцев информацию о банковских картах

14.11.2018

В Орле введут ограничения для водителей в связи с Днём памяти жертв ДТП

14.11.2018

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия школьного спортзала в Новодеревеньковском районе

$ USD67.6812(+0.16)14.11
€ EUR76.0737(-0.02)14.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online