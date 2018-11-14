Управление ФАС России признало незаконной рекламу орловского фитнес-клуба
14.11.2018
Причиной стал слоган «Лучший фитнес в Орле!».
Как решили в Антимонопольной Службе, в рекламе отсутствовал конкретный критерий, по которому фитнес-центр объективно сравнивался с аналогичными организациями города.
Распространителя рекламы оштрафуют.
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