«Умные» урны помогут орловчанам определиться с выбором
12.07.2019
Избирательная комиссия Орловской области определилась с местами для размещения КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней) на дополнительных выборах депутата Государственной Думы от нашего региона.
Комплексы будут использоваться на 66 из 713 избирательных участков. КОИБы установят в Орле, Ливнах и Мценске. Ими смогут воспользоваться 143 876 избирателей (из общего числа в 632 003 избирателя).
В ближайшее время облизбирком проведёт закупку комплексов.
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