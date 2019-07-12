«Умные» урны помогут орловчанам определиться с выбором

Избирательная комиссия Орловской области определилась с местами для размещения КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней) на дополнительных выборах депутата Государственной Думы от нашего региона.

Комплексы будут использоваться на 66 из 713 избирательных участков. КОИБы установят в Орле, Ливнах и Мценске. Ими смогут воспользоваться 143 876 избирателей (из общего числа в 632 003 избирателя).

В ближайшее время облизбирком проведёт закупку комплексов.