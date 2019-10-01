Умерла известная орловская актриса
01.10.2019
Ушла из жизни Татьяна Шмелёва, актриса театра «Свободное пространство». Ей было 58 лет. Об этом сообщили в театре.
Смерть наступила 28 сентября. Шмелёва скончалась скоропостижно.
Завтра 2 октября с 11 до 12 часов в «Свободном пространстве» состоится прощание с актрисой. Затем в 12 часов 30 минут на Наугорском кладбище в Храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» произойдёт отпевание.
Татьяна Шмелёва работала в труппе «Свободного пространства» около 35 лет, исполнив за это время десятки ярких ролей.
Фото: группа театра «Свободное пространство» «Вконтакте»
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