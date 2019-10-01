Умерла известная орловская актриса

Ушла из жизни Татьяна Шмелёва, актриса театра «Свободное пространство». Ей было 58 лет. Об этом сообщили в театре.

Смерть наступила 28 сентября. Шмелёва скончалась скоропостижно.

Завтра 2 октября с 11 до 12 часов в «Свободном пространстве» состоится прощание с актрисой. Затем в 12 часов 30 минут на Наугорском кладбище в Храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» произойдёт отпевание.

Татьяна Шмелёва работала в труппе «Свободного пространства» около 35 лет, исполнив за это время десятки ярких ролей.

Фото: группа театра «Свободное пространство» «Вконтакте»