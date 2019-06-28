Улицы Орла не прошли испытание дождём

После обильных осадков, которые выпали 27 июня вечером, многие улицы областного центра затопило. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, публикуя соответствующие фотографии и видеоролики.

Сигналы о самых значительных затоплениях поступают как из центра города (улица Карла Маркса и 1-я Посадская), так и с окраин (улица Генерала Родина, а также район 909-го квартала).