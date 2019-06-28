Улицы Орла не прошли испытание дождём
28.06.2019
После обильных осадков, которые выпали 27 июня вечером, многие улицы областного центра затопило. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, публикуя соответствующие фотографии и видеоролики.
Сигналы о самых значительных затоплениях поступают как из центра города (улица Карла Маркса и 1-я Посадская), так и с окраин (улица Генерала Родина, а также район 909-го квартала).
Короткая ссылка obl1.ru/~/55611
Другие новости раздела
28.06.2019
Ливень затопил подъезд в Орле
28.06.2019
Трамвай «превратился в паровоз» в Орле
28.06.2019
Орёл «лишился» нелегальной свалки
$ USD63.0452(+0.24)28.06
€ EUR71.6635(+0.28)28.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?