Улицу Интернациональную осветили после вмешательства прокуратуры
10.10.2019
В Колпне восстановили освещение на Интернациональной улице. Здесь установили фонари электрического освещения.
Работы провели по требованию прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась местная жительница.
Проверка установила, что уличное освещение отсутствовало на участке длиной в 1 километр, что нарушало права граждан и нормы законодательства.
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