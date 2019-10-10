Улицу Интернациональную осветили после вмешательства прокуратуры

В Колпне восстановили освещение на Интернациональной улице. Здесь установили фонари электрического освещения.

Работы провели по требованию прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась местная жительница.

Проверка установила, что уличное освещение отсутствовало на участке длиной в 1 километр, что нарушало права граждан и нормы законодательства.