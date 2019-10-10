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Улицу Интернациональную осветили после вмешательства прокуратуры

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10.10.2019

В Колпне восстановили освещение на Интернациональной улице. Здесь установили фонари электрического освещения.

Работы провели по требованию прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась местная жительница.

Проверка установила, что уличное освещение отсутствовало на участке длиной в 1 километр, что нарушало права граждан и нормы законодательства.

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