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Орел27.06.2019 Четверг 12:36
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Уличные фонари в Орле «скорректировали»

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27.06.2019

Теперь они будут ежедневно загораться в 21 час и выключаться в 4 часа. Соответствующий график скорректирован. Об этом информирует мэрия.

Ранее жители города неоднократно обращались к городским властям с сообщениями о постоянных отключениях уличного освещения в вечернее время.

Теги:ОрёлОрловская область

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