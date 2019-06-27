Уличные фонари в Орле «скорректировали»

Теперь они будут ежедневно загораться в 21 час и выключаться в 4 часа. Соответствующий график скорректирован. Об этом информирует мэрия.

Ранее жители города неоднократно обращались к городским властям с сообщениями о постоянных отключениях уличного освещения в вечернее время.