Уличные фонари в Орле «скорректировали»
27.06.2019
Теперь они будут ежедневно загораться в 21 час и выключаться в 4 часа. Соответствующий график скорректирован. Об этом информирует мэрия.
Ранее жители города неоднократно обращались к городским властям с сообщениями о постоянных отключениях уличного освещения в вечернее время.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55589
Другие новости раздела
27.06.2019
ЧП случилось на центральном рынке Орла
$ USD62.8083(+0.29)27.06
€ EUR71.3816(+0.15)27.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?