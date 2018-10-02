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Орел02.10.2018 Вторник 16:53
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Уличные фонари в Орле будут включать через через десять минут после заката

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02.10.2018

Отключать — за полчаса до рассвета.

Время работы наружного освещения будет ежедневно корректироваться на несколько минут. Об этом стало известно сегодня на рабочем совещании главы администрации города Орла.

Подробный график посуточного изменения времени работы наружного освещения рассмотрели на минувшей неделе на комиссии по безопасности дорожного движения, в работе которой приняли участие все заинтересованные в вопросе стороны.

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