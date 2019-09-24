«Уклонисты» обеспечат половину осеннего призыва в Орловской области

1 октября в России и на Орловщине стартует осенний призыв на срочную службу в вооружённые силы.

Подготовку к мероприятию обсудили на специальном совещании в администрации области. Его провёл первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Призывной план на осень для нашего региона составит 600 человек.

При этом количество орловских «уклонистов», избегающих призыва в вооружённые силы, составляет 311 человек. Основная их часть проживает в областном центре.