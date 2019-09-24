Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.09.2019 Вторник 12:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Уклонисты» обеспечат половину осеннего призыва в Орловской области

«Уклонисты» обеспечат половину осеннего призыва в Орловской области

Версия для печати

24.09.2019

1 октября в России и на Орловщине стартует осенний призыв на срочную службу в вооружённые силы.

Подготовку к мероприятию обсудили на специальном совещании в администрации области. Его провёл первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Призывной план на осень для нашего региона составит 600 человек.

При этом количество орловских «уклонистов», избегающих призыва в вооружённые силы, составляет 311 человек. Основная их часть проживает в областном центре.

Теги:Орловская областьвооружённые силыосенний призыв

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57383

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.09.2019

Орловская область не стала лидером страны по росту зарплат

24.09.2019

Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле

24.09.2019

«Гастролёра-сквернослова» задержали в Орле

24.09.2019

Отопительный сезон начался в Орле раньше срока

24.09.2019

Стали известны доходы и расходы Орловщины в будущем году

$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online