«Уклонисты» обеспечат половину осеннего призыва в Орловской области
24.09.2019
1 октября в России и на Орловщине стартует осенний призыв на срочную службу в вооружённые силы.
Подготовку к мероприятию обсудили на специальном совещании в администрации области. Его провёл первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.
Призывной план на осень для нашего региона составит 600 человек.
При этом количество орловских «уклонистов», избегающих призыва в вооружённые силы, составляет 311 человек. Основная их часть проживает в областном центре.
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