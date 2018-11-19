Уклонение от административного надзора привело жителя Ливен в колонию строгого режима
19.11.2018
Об этом сообщили в прокуратуре.
Ливенский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам колонии строгого режима за уклонение от административного надзора.
Гражданин должен был оставаться под надзором и соблюдать ограничения до 1 января 2019 года. В частности, мужчина должен был находиться по месту жительства с 22 до 6 часов. Однако он постоянно нарушал этот запрет, из-за чего уже привлекался к административному аресту. Повторные нарушения, а также совершённое им мелкое хулиганство, и стали причиной для нового судебного решения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50673
Другие новости раздела
19.11.2018
Сегодня на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главой областного Департамента социальной защиты населения
19.11.2018
Верховский районный суд признал главу отделения «Почты России» виновным в присвоении материальных ценностей
19.11.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в «круглом столе» в Государственной Думе
19.11.2018
Доходы Орловской области выросли
$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?