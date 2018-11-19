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Орел19.11.2018 Понедельник 13:34
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  3. Уклонение от административного надзора привело жителя Ливен в колонию строгого режима

Уклонение от административного надзора привело жителя Ливен в колонию строгого режима

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19.11.2018

Об этом сообщили в прокуратуре.

Ливенский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам колонии строгого режима за уклонение от административного надзора.

Гражданин должен был оставаться под надзором и соблюдать ограничения до 1 января 2019 года. В частности, мужчина должен был находиться по месту жительства с 22 до 6 часов. Однако он постоянно нарушал этот запрет, из-за чего уже привлекался к административному аресту. Повторные нарушения, а также совершённое им мелкое хулиганство, и стали причиной для нового судебного решения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудпрокуратура

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