Уклонение от административного надзора привело жителя Ливен в колонию строгого режима

Об этом сообщили в прокуратуре.

Ливенский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам колонии строгого режима за уклонение от административного надзора.

Гражданин должен был оставаться под надзором и соблюдать ограничения до 1 января 2019 года. В частности, мужчина должен был находиться по месту жительства с 22 до 6 часов. Однако он постоянно нарушал этот запрет, из-за чего уже привлекался к административному аресту. Повторные нарушения, а также совершённое им мелкое хулиганство, и стали причиной для нового судебного решения.