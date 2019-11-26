УКХ Орла хочет взыскать со Светлан миллионы
26.11.2019
Городское Управление Коммунальным Хозяйством подало в Арбитражный суд иски к двум бывшим директорам — Светлане Климовой (на 16 миллионов 200 тысяч рублей) и Светлане Балашовой (на 9 миллионов 200 тысяч рублей). УКХ хочет возместить ущерб, нанесённый бюджету Орла в 2017 и 2018 годах в ходе кампании по ремонту дорог.
Однако пока что иски оставлены без движения из-за отсутствия ряда важных документов. УКХ собирается предоставить их арбитражу до 29 ноября.
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